Human Rights Watch собрали факты химатаки в Сирии

Правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала свой доклад о химических атаках в Сирии. В документе приведены факты, доказывающие применение силами режима Асада химического оружия.

Для изучения фактов правозащитники привлекли к работе экспертов, которым предстояло изучение фотографии кратера на месте взрыва в провинции Идлиб. По мнению специалистов, на город сбрасывались бомбы советского производства, разработанные для применения с газом зарином.

Правозащитники в своем докладе также публикуют опросы свидетелей химической атаки. По мнению авторов документа, асадитский режим систематически применяет химическое оружие.

Правозащитники назвали действия Асада преступлениями против человечества.