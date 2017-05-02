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Human Rights Watch собрали факты химатаки в Сирии

2 мая в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала свой доклад о химических атаках в Сирии. В документе приведены факты, доказывающие применение силами режима Асада химического оружия.

Для изучения фактов правозащитники привлекли к работе экспертов, которым предстояло изучение фотографии кратера на месте взрыва в провинции Идлиб. По мнению специалистов, на город сбрасывались бомбы советского производства, разработанные для применения с газом зарином.

Правозащитники  в своем докладе также публикуют опросы свидетелей химической атаки. По мнению авторов документа, асадитский режим  систематически применяет химическое оружие.

Правозащитники назвали действия Асада преступлениями против человечества.

Автор: Нуруль Иман
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