В Татарстане вандалы разгромили мусульманское кладбище

Неизвестные лица перевернули памятники на кладбище в деревне Бэчек Зеленодольского района Татарстана. Всего оскверненных мест – 93 могилы.

По данным главы местного сельского поселения Наиля Гатауллина, погромы происходят не первый раз, самый ранний произошел в 1997 году, затем в 2014 и 2015 годах.

О совершенном нападении на кладбище стало известно 30 апреля, когда это обнаружил один из местных жителей..

Напомним, что в сентябре 2016 года вандалы разгромили и перевернули на Ново-Татарском кладбище в Казани около сотни памятников.