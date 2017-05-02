Азербайджан и Турция проводят военные учения

Первого мая Турция и Азербайджан начали совместные тактические учения вооруженных сил двух стран. Проводятся они согласно соглашению о военном сотрудничестве между двумя странами.

Основная цель учений – это улучшение координации и обмен опытом между вооруженными силами двух стран.

Продлятся военные сборы до пятого мая.

В учениях задействованы бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также боевые и транспортные вертолеты ВВС Азербайджана и Турции.

Минобороны Азербайджана сообщает, что на начало июня запланированы также военные учения уже с участие третьей страны – Грузии, на территории которой и соберутся военные силы трех стран.