Алеппо: ракетный удар по мирным жителям

Провинция Алеппо была обстреляна ракетами. Удар пришелся на деревню Увейджил. В результате обстрела погибли 18 мирных жителей, в том числе четыре женщины и девять детей.

Как передает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя Управления по гражданской обороне Алеппо Мухаммеда Халлака, в результате обстрела был полностью разрушен трехэтажный жилой дом.

Четверо пострадавших были госпитализированы.

Мухаммед Халлак высказал предположение, что вероятнее всего ракетный удар был нанесен силами режима Башара Асада.