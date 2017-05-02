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Алеппо: ракетный удар по мирным жителям

2 мая в 10:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Провинция Алеппо была обстреляна ракетами. Удар пришелся на деревню  Увейджил. В результате обстрела погибли 18 мирных жителей, в том числе четыре женщины и девять детей. 

Как передает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя Управления по гражданской обороне Алеппо Мухаммеда Халлака, в результате обстрела был полностью разрушен трехэтажный жилой дом. 

Четверо пострадавших были госпитализированы. 

Мухаммед Халлак высказал предположение, что вероятнее всего ракетный  удар был нанесен силами режима Башара Асада.

Автор: Нуруль Иман
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