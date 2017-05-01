Эрдоган обсудит с Трампом провокации курдских террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом провокационные действия курдских террористов и фактически прикрывающих их американских военных на севере Сирии.

В то время, как турецкая армия начала концентрировать свои силы на турецко-сирийской границе для решительного удара по коммунистическому клоповнику т.н. Роджавы, с другой стороны на границу прибыла колона бронетехники с американскими флагами. Позже в Пентагоне подтвердили, что это действительно американские войска, призванные предотвратить столкновения между "союзниками" по борьбе с ИГИЛ.

В то же время турецкая сторона не раз заявляла, что не делает различий между террористическими организациями - хариджитской ДАИШ и коммунистической Рабочей Партии Курдистана, филиал которой в Сирии действует под видом Демократического Союза (PYD) и его вооруженных банд (YPG).

В связи с этим президент Турции заявил следующее: «К сожалению, террористы вывешивают на автомобилях своих конвоев флаги США наряду с тряпьем YPG. Это серьезно огорчает Анкару. Если Турция и США являются партнерами по антитеррористической коалиции, то, безусловно, подобные действия требуют разъяснений. Об этом я проинформирую 16 мая и президента Дональда Трампа».

Он также призвал покончить с, как он их назвал, "традициями Обамы", предупредив, что в противном случае "в итоге пострадают интересы самих США".

Кроме того, Эрдоган пообещал, что за чьими бы флагами ни прятались курдские коммунисты, они не будут чувствовать себя в безопасности. "Анкаре придется пойти на решительные шаги и собственными усилиями ликвидировать угрозу. Нам придется проводить операции, аналогичные тем, что были осуществлены ВС Турции в районах Карачок и Синджар. Мы, конечно, не будем информировать террористов о своих планах. Пусть они тревожатся по поводу того, что реакция ВС Турции может последовать в любое время суток. Пусть лучше они боятся, чем мы", - пообещал он.