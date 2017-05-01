Ирак отправит первый нефтяной танкер в Египет

Египет будет импортировать нефть из Ирака. Соглашение подразумевает поставку миллиона баррелей ежемесячно. Министр нефти Египта Тарик аль-Мулла сообщил об этом в ходе пресс-конференции в штаб-квартире Кабинета министров.

Отправка первого нефтяного танкера запланирована на 1 мая. И так как судно сможет вместить до 2 млн баррелей, то в общей сложности за год в Египет будет отправлено 12 партий нефти.

«Это прекрасный шаг, ведь он представляет собой первое прямое сотрудничество с Ираком в сфере импорта сырой нефти»,– сказал аль-Мулла.

Напомним, что осенью после неожиданного отказа Саудовской Аравией поставлять нефть Египту, Каиру пришлось искать новых импортеров на нефтяном рынке. Так, переговоры в Багдадом начались в октябре прошлого года во время визита аль-Муллы в Ирак.