События

В Кыргызстане оползень убил 24 человека

1 мая в 13:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

29 апреля в Кыргызстане произошел сход оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области. В результате, под завалами осталось 7 домов, в которых на момент случившегося находилось 24 человека, в том числе 9 детей.

По предварительным данным МЧС Кыргызстана, все люди под завалами погибли.

В безопасное место были эвакуированы 85 жителей села.

В поисково-спасательных работах в Аюу задействованы около 400 сотрудников.

В воскресенье спасатели сообщили, что найдены тела двух дочерей местного жителя. 

В Кыргызстане 30 апреля объявлен днем траура по погибшим. Президент Алмазбек Атамбаев распорядился оказать помощь пострадавшим.

Автор: Нуруль Иман
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