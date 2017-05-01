В Кыргызстане оползень убил 24 человека

29 апреля в Кыргызстане произошел сход оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области. В результате, под завалами осталось 7 домов, в которых на момент случившегося находилось 24 человека, в том числе 9 детей.

По предварительным данным МЧС Кыргызстана, все люди под завалами погибли.

В безопасное место были эвакуированы 85 жителей села.

В поисково-спасательных работах в Аюу задействованы около 400 сотрудников.

В воскресенье спасатели сообщили, что найдены тела двух дочерей местного жителя.

В Кыргызстане 30 апреля объявлен днем траура по погибшим. Президент Алмазбек Атамбаев распорядился оказать помощь пострадавшим.