Эрдоган прибыл в Индию с рабочим визитом

С двухдневным визитом в Индию прибыл президент Турции. У Эрдогана запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на уровне делегаций. Сообщается, что переговоры будут посвящены обсуждению двусторонних отношений, региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, Эрдоган намерен встретиться с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

Стоит отметить, что это первый зарубежный визит Р. Эрдогана после проведенного в Турции референдума в апреле.

Сопровождает Эрдогана делегация в составе 150 человек из числа министров и чиновников. У них запланировано участие в индийско-турецком бизнес-форуме.