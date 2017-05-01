300 морпехов США отправились в Афганистан

Руководство ВС США отправило в Афганистан около 300 морских пехотинцев. Базироваться морпехи будут в провинции Гильменд.

Сообщается, что здесь американские военнослужащие будут заниматься подготовкой и консультированием афганских марионеточных сил безопасности.

Морпехи США вернулись в эту провинцию впервые после того, как в 2014 году было объявлено о завершении боевой миссии сил НАТО в этом регионе страны.

Ранее Дональда Трампа сообщал, что в Афганистан будет направлено 5 тысяч американских военных.

Стоит отметить, что на днях глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что исключает усиления афганской операции «Решительная поддержка». Он подчеркнул, что решение по данному вопросу может быть принято до начала июня.