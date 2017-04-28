Германия: офицер-исламофоб готовил теракт под видом беженца

Немецкие спецслужбы предотвратили попытку очередного теракта в Германии. Само по себе это было бы неудивительно, если бы не одно но - его готовил офицер немецкой армии под видом сирийского беженца.

28-летний офицер-исламофоб из Берлина сумел изготовить поддельные документы и встать на учет в качестве беженца в другой земле - Баварии. После этого он стал готовить теракт, выбирая для этого подходящее место в Германии, Австрии или Франции.

Спецслужбам удалось схватить предполагаемого террориста по следам незаконно приобретенного им оружия. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, что недавно также 28-летний гражданин России устроил в немецком Дортмунде взрыв, оставив на месте происшествия записку, в которой ответственность за него брало на себя (запрещенное в РФ) ИГИЛ.