Генеральная прокуратура Германии заявила, что взрыв автобуса в Дортмунде 11 апреля сего года, на месте которого была обнаружена записка от имени т.н. "Исламского государства" (запрещенного в РФ), был совершен не исламским, а российским террористом.

28-летний гражданин России Борис (фамилия умалчивается) решил взорвать автобус футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд), чтобы обвалить его ценные бумаги и заработать на этом.

Преступник купил 15 тысяч опционных сертификатов "Боруссии" на сумму 78 тысяч евро. Эти сертификаты, известные как пут-опционы, фиксируются в цене на определенную дату, и в случае снижения курса, держатель получает прибыль. Чтобы провернуть эту операцию, российский преступник взял деньги в кредит 3 апреля.

Террорист установил по ходу движения автобуса 3 бомбы, снабженные металлическими штифтами длиной около 70 мм, диаметром 6 мм и весом около 15 г. Некоторые из них застряли в подголовнике одного из кресел подорванного автобуса, чудом никого не убив и не покалечив.

Для маскировки своих истинных целей экономический террорист оставил на месте происшествия записку, в которой объяснял теракт местью за бомбардировки западной коалиции от имени ИГ. Стиль написания записки вызвал подозрения у немецких спецслужб, которые начали расследование истинных мотивов и виновника преступления. Оно и привело их к российскому отморозку.