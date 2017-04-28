Сионисты приговорили к 10 годам юную мусульманку

Сионисты вновь отправили за решетку палестинского подростка. На этот раз израильский суд приговорил 17-летнюю палестинку Малак Салман к десяти годам лишения свободы за «планирование нападения с применением холодного оружия».

Это стандартное обвинение, которое использует сионистские силовики, чтобы упечь в тюрьму палестинских детей. Только в прошлом году были задержаны десятки ребят от 12 до 17 лет.

Девушку арестовали сионистские военные зимой прошлого года недалеко от Старого Города в Иерусалиме. Юную мусульманку многократно переводили из одной израильской тюрьмы в другую, откладывая приговор.