В Турции прошли масштабные задержания гюленистов

В середине этой недели в Турции прошли крупные задержания лиц, подозреваемых связях с организацией Фетхуллы Гюлена. В результате, было задержано свыше 1000 человек.

Министр внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу сообщил, что операция проводилась в 81 провинции Турции.

Кроме того, прокуратура Турции выдала предписания на задержание 4,9 тыс. человек, работающих в структурах Управлений безопасности республики или связанных с ними. В основном, задержаны сотрудники полиции.

Обыски и задержания проводились по адресам проживания подозреваемых и на рабочих местах.

В Турции после неудавшегося переворота, организатором которого был назвал Фетхулла Гюлен, были арестованы свыше 41 тысячи человек.