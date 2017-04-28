Политика

В Турции прошли масштабные задержания гюленистов

28 апреля в 13:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В середине этой недели в Турции прошли крупные задержания лиц, подозреваемых  связях с организацией  Фетхуллы Гюлена.  В результате, было задержано свыше 1000 человек.

Министр внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу сообщил, что операция проводилась в 81 провинции Турции.

Кроме того, прокуратура Турции выдала предписания на задержание 4,9 тыс. человек, работающих в структурах Управлений безопасности республики или связанных с ними. В основном, задержаны сотрудники полиции.

Обыски и задержания проводились по адресам проживания подозреваемых и на рабочих местах.  

В Турции после неудавшегося переворота, организатором которого был назвал Фетхулла Гюлен, были арестованы свыше 41 тысячи человек.

Автор: Нуруль Иман
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