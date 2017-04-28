Сирия: США требуют у ООН надавить на РФ

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли обрушилась с критикой в адрес России. Она заявила, что Совет безопасности ООН должен оказать давление на Россию из-за ее действий по Сирии.

«Многие из вас заявили, что нам нужно оказать давление на сирийский режим. На самом деле это не так. Мы должны оказывать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим. Россия по-прежнему позволяет им блокировать гуманитарную помощь для людей, которые в ней нуждаются», - заявила Хейли.

Она также подчеркнула, что Россия является единственным государством-членом ООН, которое выступает на стороне режима Асада и защищает его. Кроме того, Хейли возмутилась тем, что РФ препятствует Совету безопасности принимать решения в сирийском вопросе, пользуясь правом вето на резолюции по Сирии.