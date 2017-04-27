Сирия: Россия сокращает авиаприсутствие?

Россия сокращает техническое присутствие в Сирии. В ходе VI Московской конференции по международной безопасности начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Россия вывезла почти половину самолетов с авиабазы «Хмеймим».

Такие действия он объяснил «сокращением числа террористических группировок в Сирии».

Напомним, что Россия ввязалась в сирийскую резню в сентябре 2015 года. Правозащитники и мировые политики не раз обвиняли РФ в том, что ее авиаудары носят далеко не точечный характер. В результате таких ударов жертвами стали сотни сирийцев, а инфраструктуре страны нанесен неимоверный ущерб.