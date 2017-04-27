Асад сбросил бомбы на лагерь беженцев

По провинции Идлиб нанесены новые удары. На этот раз военный самолет асадитского режима сбросил бомбы на лагерь беженцев в районе Маарат эль-Нуман провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Издание пишет о погибших, число которых пока неизвестно. Кроме того, пострадали десятки мирных сирийцев.

«Анадолу» со ссылкой на представителя Управления по гражданской обороне в Идлибе Хамида Кутейни сообщает, что военный самолет сбросил на лагерь беженцев три бомбы на парашютах.

Стоит отметить, что в последнее время провинция Идлиб подвергается особенно частым ударам ВВС асадитского режима и ВКС России, жертвами которых стали уже десятки мирных жителей.