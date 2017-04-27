События

В Стамбуле взорвался микроавтобус

27 апреля в 12:30 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

В среду в Стамбуле прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в микроавтобусе, который перевозил студентов. В результате инцидента ранения получили пятеро пассажиров.  

Все пострадавшие получили легкие ранения, тем не менее, им потребовалась госпитализация.

Как сообщают некоторые СМИ, возле взорвавшегося автобуса обнаружено множество гвоздей и металлических осколков, что может свидетельствовать о том, что сработала бомба. Турецкие правоохранители начали расследование инцидента. Согласно одной из версий, в микроавтобусе сработало самодельное взрывное устройство.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 1
  • Инна ли-Лляхи уа инна илейхи раджиун.
    (0)
    27 апреля в 13:54