Российский суд приговорил мусульманина к 12 годам тюрьмы

Российская карательная система в очередной раз отправила в тюрьму крымского мусульманина. В среду Северо-Кавказский военный окружной суд вынес приговор Руслану Зейтуллаеву. Его обвинили в организации деятельности партии «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что Зейтуллаев, а также Нури Примов, Ферат Сайфуллаев и Рустем Ваитов были арестованы в январе 2015 года. В сентябре 2016 года все четверо были осуждены, однако, позднее Верховный суд России постановил, что не была доказана полная вина Зейтуллаева, и его дело было отправлено на пересмотр с участием другой коллегии судей.

4 апреля Руслан Зейтуллаев объявил голодовку, требуя прекратить репрессии против крымских татар, отпустить уже осужденных мусульман Крыма и допустить украинских дипломатов в СИЗО к украинским заключенным. Прекратил свою протестную акцию он лишь на 22 день, когда суд огласил приговор. «Он сказал, что это его первая голодовка, но не последняя, и он не прекратит борьбу за права своего народа», – заявил адвокат Эдем Семедляев.

Правозащитное движение «Мемориал» признало Примова, Ваитова, Сайфуллаева и Зейтуллаева политзаключенными.

Стоит отметить, что за 2016 год российские силовики возбудили 21 дело об участии более 90 человек в организации «Хизб ут-Тахрир». В Крыму фигурантами этого дела являются 19 человек. До присоединения Крымского полуострова к России, организация «Хизб ут-Тахрир» действовала абсолютно легально и не преследовалась со стороны украинских властей и силовиков.