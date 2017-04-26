Турция бомбит курдских коммунистов. Они просят США о защите

Турецкая армия в последние несколько суток активно бомбит позиции вооруженных курдских коммунистов, как в Ираке, так и в Сирии. И, по-видимому, готовится к новой наземной операции - в Тель Абъяде.

По крайней мере, к турецко-сирийской границе стягиваются турецкие войска. При этом, турецкими авиаударами было уничтожено 30 коммунистических террористов в Сирии и порядка 40 - в Ираке.

Террористы, которых американцы еще со времен Обамы используют для борьбы с другими террористами - из ИГИЛ, просят защиты у Вашингтона, требуя в противном случае остановить наступление на Ракку. Вашингтон уже выразил озабоченность в связи с действиями Турции.

Вместе с тем, коммунисты своими провокациями пытаются вбить клин между Анкарой и ее курдскими союзниками в Иракском Курдистане, чтобы перетянуть их на свою сторону. Суть этой проблемы в том, что не только Турция, но и руководство Иракского Курдистана уже давно добивается ухода отрядов, связанных с коммунистической Рабочей Партии Курдистана, из Синджара. Красные террористы уходить не хотят, и подстрекают один конфликт за другим, чтобы настроить других курдов против Турции и союзного ей руководства Иракского Курдистана.

Важным аспектом этой проблемы является то, что на ее примере видно - все разговоры о независимости таких организаций как сирийский Демократический Союз (PYD) и иракских Сил сопротивления Синджара (YBŞ) и их непричастности к материнской для всех курдских коммунистов Рабочей Партии Курдистана (PKK) являются враньем. В действительности, все это единая сеть, которая действует поверх формальных государственных границ, и перебрасывает силы из одной страны в другую. При этом они пытаются перетянуть на свою сторону курдскую Пешмергу - силы самообороны Иракского Курдистана.

Понятно, что рано или поздно этому должен быть положен конец. Ранее, операцией "Щит Евфрата" Турция сорвала планы PKK объединить два подконтрольных ей анклава на севере Сирии - Рожаву и Африн. Теперь, скорее всего, операция со схожими задачами предстоит в трансграничной зоне на стыке Сирии и Ирака, с целью изоляции террористов в первой и уничтожения во втором.