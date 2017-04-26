Белозерье: суд не помог, борьба с хиджабом продолжается

К сожалению, оказались правы те, кто скептически воспринял результаты судебного процесса в Ромодановском районном суде, где мусульмане отстаивали право своих сестер по вере учиться и работать в школе Белозерья в хиджабах.

Анатолий Гурьянов, глава Ромодановского муниципального района, в который входит село Белозерье, на прошлой неделе заявил: "...в Белозерье одним из таких проблемных вопросов в настоящее время пока остается выполнение Постановления Правительства РМ «Об утверждении основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Республики Мордовия и муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия». Документ, правомерность которого признана Верховным судом России, накладывает запрет на ношение школьницами мусульманских головных уборов. По данному вопросу уже проведена большая разъяснительная работа. Проблема платков на головах школьниц и педагогов сдвинута с «мертвой точки», и на сегодняшний день ученицы младших классов посещают уроки без головных уборов. Плавно, не создавая стрессовых ситуаций, это распространится и на старшеклассниц".

То есть, как видно, несмотря на заявления некоторых оптимистов, власти Мордовии, в частности, Ромодановского района, нисколько не отказываются от своей задачи дехиджабизации школ татарского села Белозерья, и собираются решить ее ни мытьем, так катаньем.

К сожалению, в этом им активно помогают предатели своей нации и религии вроде Рафаиля Аширова, возглавляющего региональную национально-культурнуб автономии татар Мордовии «Якташлар». Он, в частности, заявил по этому поводу: "Я полностью поддерживаю введение единой школьной формы, исключающей ношение мусульманского платка. Единые стандарты школьной одежды призваны сгладить социальные, национальные и религиозные отличия в светской общеобразовательной школе. Это, на мой взгляд, очень важно, поскольку в школах необходима обстановка равноправия для всех детей независимо от социального положения родителей, а также национальной и религиозной принадлежности".