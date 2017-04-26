В Дагестане нашли кладбище времен распространения ислама

В Дагестане в Дербенте археологи обнаружили старинное мусульманское кладбище VIII-IX веков. Наткнулись они на него в ходе строительства музея.

По словам младшего научного сотрудника отдела охранных раскопок Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН Арсена Будайчиева, некрополь находится в нижней части города за северной оборонительной каменной стеной VI века нашей эры, то есть за пределами исторического города.

Ученые отмечают, что на указанной территории отсутствуют жилые и хозяйственные постройки, однако, здесь было найдено много фрагментов керамики, стеклянных сосудов, обломки строительных материалов, а также изделия из металла, монеты и украшения.

В южной части раскопа найдены два захоронения в каменных ящиках. В еще одном некрополе захоронения проводились в грунтовых ямах. Датированы они VIII веком, что позволяет отнести могильник к арабскому периоду истории Дербента, то есть к начальному этапу распространения ислама.