Около 1 млн сирийских детей нашли приют в Турции

В Турции проживает 900 тысяч сирийских детей школьного возраста. Об этом сообщил вице-премьер правительства Турции Вейси Кайнак в ходе встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках донорской конференции высокого уровня в Женеве по гуманитарному кризису в Йемене.

По его словам, в турецких школах обучаются 525 тысяч сирийских детей, а остальные пойдут в школу в новом учебном году.

Как отметил генсек ООН Антониу Гутерриш, на международном уровне должна быть оказана поддержка Турции, будь то на уровне ООН или ЕС.

В январе этого года Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал мировое сообщество выделить средства на образование сирийских беженцев в Турции. Несмотря на предпринимаемые усилия, более 40 процентов сирийских детей-беженцев, которые нашли приют в Турции, все еще не имеют возможности ходить в школу, сообщили в организации.