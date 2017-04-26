Ингушская прокуратура: Сталина не трожь!

Комментируя в прошлом месяце новость об антисталинском законе, принятом парламентом Ингушетии, мы, в частности, писали:

"Отметим в этой связи, что на территории остальной РФ реабилитация сталинизма на общественном, а порой и государственном уровнях (по крайней мере, уровне местного самоуправления в некоторых субъектах федерации) уже давно стала нормой.

Учитывая это, то, что ингушские депутаты решились указать на ту "красную линию", через которую республика в отношениях с Москвой ни при каких обстоятельствах не будет переходить, не может не вызывать уважения".

Однако как выяснилось, в ответ на попытку республиканского ингушского истеблишмента провести такую красную черту перед Кремлем хотя бы на символическом уровне, красная лампочка включилась в отношении его самого. Вчера стало известно о том, что прокуратура Ингушетии обжаловала принятый антисталинский закон и потребовала его отмены.

Формулировка этого требования прокурора по-настоящему, как сейчас говорят, "доставляет" - в законе ею обнаружены "нарушения юридико-технического характера и коррупциогенный фактор".

Кроме того, депутаты обвинены в употреблении "неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера" - так прокуратура воспринимает осуждение политики Сталина ингушскими депутатами, которое оказывается "двусмысленно" и "оценочно".

Ну и, конечно, согласно прокуратуре, нельзя нарушать свободу слова и самовыражения - она, как известно, в путинской России свята. Тогда, когда речь идет о выражении любви к Сталину.