Эрдоган не намерен ждать вступления в ЕС

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что затягивание вопроса о членстве Турции в Евросоюзе вынуждает отказаться от этой идеи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что затянувшееся ожидание Анкарой решения ЕС по вопросу членства Турции в Евросоюзе вынуждает правительство Турции пересмотреть свою позицию. Также это касается враждебного настроя некоторых членов Европейского союза по отношению к Турции и её политике.
Как заявил Эрдоган, Турция вот уже 54 года ожидает решения Европейского союза о его вступлении в состав европейских государств.
Президент Турции также сообщил, что в стране в ближайшее время может пройти референдум о членстве Турции в Евросоюзе.
Напомним, что недавно в Турции состоялся референдум, по итогам которого Турция сменила форму правления с парламентской на президентскую республику.