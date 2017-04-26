Эрдоган не намерен ждать вступления в ЕС

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что затягивание вопроса о членстве Турции в Евросоюзе вынуждает отказаться от этой идеи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что затянувшееся ожидание Анкарой решения ЕС по вопросу членства Турции в Евросоюзе вынуждает правительство Турции пересмотреть свою позицию. Также это касается враждебного настроя некоторых членов Европейского союза по отношению к Турции и её политике.

Как заявил Эрдоган, Турция вот уже 54 года ожидает решения Европейского союза о его вступлении в состав европейских государств.

Президент Турции также сообщил, что в стране в ближайшее время может пройти референдум о членстве Турции в Евросоюзе.

Напомним, что недавно в Турции состоялся референдум, по итогам которого Турция сменила форму правления с парламентской на президентскую республику.