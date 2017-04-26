В Идлибе разбомбили больницу

Новый авиаудар по мирным жителям в Сирии пришелся по городу Кафр Тахарим в провинции Идлиб, которая контролируется повстанческими силами. Бомбы были сброшены либо с самолетов ВВС асадитского режима, либо ВКС России.

Как сообщает Reuters со ссылкой на врачей и на наблюдателей базирующейся в Европе «Обсерватории по правам человека», в результате бомбежки была серьезно повреждена местная больница и погибли люди. Представитель больницы заявил Reuters, что взрыв произошел во дворе учреждения и были убиты 14 человек, в том числе пациенты.

Напомним, на днях асадитские самолеты сбросили бомбы на город Хан Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб. В результате, погибли шесть мирных жителей, в том числе один ребенок, 10 человек получили ранения.

Также чуть ранее российская авиация сбросила на Идлиб вакуумные бомбы. В результате авиаударов по району Джиср Аш-Шугур погибли семь мирных жителей, в том числе, один ребенок.