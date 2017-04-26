Чекистский цирк: батальон имама Шамиля из узбеков в Африке

Имитация расследования взрывов в Петербурге продолжает развиваться по уже давно определенному для нее жанру - трагикомедии. Вчера сами силовики ничего нового по этой теме не объявили, но зато "сенсацию" разнесли СМИ.

Оказывается, ответственность за взрыв в петербургском метро взяла на себя некая "группа, связанная с Аль-Каидой"*. Она назвала ее возмездием за действия России в мусульманском мире и заявила, что осуществила ее по приказу Аймана аз-Завахири, и сделала это руками арестованного ФСБ Аброра Азимова.

Правдоподобно? В такой формулировке, вроде бы да, хотя сразу же возникает сомнение - а зачем так подставлять своего человека, который еще жив и находится в руках врага?

Но как только начали появляться детали этой "сенсации", ничего кроме смеха у людей, минимально разбирающихся в данной теме, она уже вызывать не могла.

Оказывается, группа, взявшая на себя ответственность за теракт, называется "Бригада имени имама Шамиля", то есть, имени лидера кавказского сопротивления. При этом, как мы помним, и Аброр Азимов, и все проходящие по делу "исполнители теракта" - узбеки. Узбеки, имеющие собственную древнюю историю в Исламе, называют свою бригаду именем не Бухари, не Узбека, не Туркистон, а дагестанского имама. Это на кого расчитано, ребята? Ваши фейкоизобретатели когда хоть немного начнут разбираться в том, за что им платят деньги за счет надогоплательщиков?

Далее, где впервые появилось это заявление? На никому неизвестном африканском (мавританском) новостном сайте, на арабском языке. Ни на русскоязычных джихадистских ресурсах, ни на известных международных, на которых в подобных случаях размещаются заявления реальных джихадистских групп, а на каком-то непонятном сайте в Мавритании.

То есть, узбеки создали батальон имама Шамиля, и взорвав метро в Санкт-Петербурге, дебютировали с заявлением на арабском на африканском сайте.

Еще вопросы?!

* - запрещенная в России организация