Теракт в Петербурге: новые серии трагикомедии

Российские силовики не устают раз за разом развлекать дорогих россиян новыми сериями своей комедии под названием "Раскрытие теракта в петербургском метро". Комедия это, правда, только для тех, кто ее наблюдает со стороны, но отнюдь не для тех, кто поневоле становится ее жертвами. Так что, тут скорее уместнее говорить о трагикомедии...

Итак, содержание предыдущих серий этой трагикомедии мы исправно излагали на нашем сайте. Настало время новых упоительных историй...

Питерское ФСБ объявило о задержании еще одного то ли исполнителя, то ли организатора теракта - Аброра Азимова. Само шоу с задержанием уже высмеяли в соцсетях наблюдательные блогеры.

Далее, и следователь, и назначенный задержанному адвокат с говорящей фамилией Задоян сообщили СМИ, что Азимов "полностью признал свою вину" в ходе первого допроса.

Опозорились они уже через несколько часов. "О том, что я причастен к взрыву — я такого не говорил", — сказал Азимов журналистам. При этом он стал говорить, что-то невнятное про то, что "не осознавал", его подставили и т.п.

Итак, налицо новый, уже какой по счету "козел отпущения", найденный силовиками. И, откровенно говоря, чем больше они запутывают свои же предыдущие версии и принимают информируемых ими россиян за идиотов, тем более очевидно становится, кто на самом деле стоит за организацией этого теракта...