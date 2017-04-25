В России начали похищать молодых узбеков

(На фото - Хусанбой и Хасанбой Жаппаровы)

Как сообщают узбекские правозащитники, в последнее время в России стали пропадать молодые узбекские мужчины. Предположительно речь идет об их похищении спецслужбами, причем, после этого они бесследно исчезают...

Так, еще в феврале в Санкт-Петербурге был похищен Мансур Сулайманов. И в его деле след спецслужб виден вполне четко - дело в том, что после того, как Сулайманов поехал в Турцию, чтобы попытаться вернуть своего брата, уехавшего воевать в Сирию, он вернулся в Россию, где встал на учет миграционной службы по месту жительства. Однако по настоянию спецслужб его сняли с учета, а потом, через некоторое время произошло и его похищение...

Также, из деревни Алексеев Самарской области были похищены братья Хусанбой и Хасанбой Жаппаровы, граждане России, узбеки, уроженцы Ошской области Кыргызстана.

Напомним в этой связи, что не только нам, но и массе российских журналистов, причем, из изданий, далеких от несистемной оппозиции ("Московский Комсомолец", "Фонтанка" и др.) показались крайне неубедительными личности молодых среднеазиатских ребят, обвиненных силовиками в организации недавнего взрыва в Санкт-Петербурге. А под Владимиром группу среднеазиатов и вовсе расстреляли якобы при оказании сопротивления при взятии (хотя в помещении, где были сняты их трупы, отсутствуют следы перестрелки) якобы при подготовке теракта.