Липовый антитерроризм российских силовиков

(На фото - уничтоженные "террористы" под Владимиром)

Как минимум три разных, но связанных эпизода за последнее время позволяют говорить о том, что российские силовики начали пиаркомпанию постановочного терроризма и антитерроризма в стране.

Во-первых, история с терактом в петербургском метро и его последующим "раскрытием", о которой нами уже было написано немало. Однако фарс продолжается - теперь силовики объявили о задержании брата последнего объявленного ими организатора и даже предъявили общественности это видео.

При первом же просмотре видео, бросается в глаза его театральная переигранность, а именно, как человек, объявленный террористом, вместо того, чтобы неприметно себя вести, сидит на остановке, закрывшись капюшоном, словно бы нарочно привлекая к себе внимание.

Дальше - больше. Как заявили, сотрудники киргизской клиники «Хосият», театрально-задержанный в России Акрам Азимов накануне был выкраден из больницы в Оше сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Об этом говорится в письме, подписанном главврачом клиники Зиной Каримовой и его лечащим врачом Санжарбеком Тохташевым. То же утверждает и мать Акрама и Аброра Азимовых, выставляемых ФСБ в качестве террористов. То есть, дело о взрывах в петербургском метро продолжает шиться даже не белыми, а ярко-серебристами нитками.

Вторая история - с уничтожением под Владимиром группы других среднеазиатов, якобы террористов, которые де готовили там взрыв. Общественности была продемонстрирована картинка с уведомлением, что террористы были уничтожены, якобы, при сопротивлении, хотя даже при беглом просмотре видео, в комнате, где лежат уничтоженные "террористы", не видно никаких следов боя, в частности, изрешеченных пулями стен.

И, наконец, сегодняшняя история с якобы нападением на УФСБ Хабаровска. Заявлено, что в его здание пришел русский, в прошлом нацист, позже принявший Ислам, который вызвал сотрудников ФСБ для передачи им ценной информации, и отрыл по ним стрельбу. Вроде бы правдоподобно, в такое время живем, однако, при более подробном анализе снова возникают вопросы.

На месте, как всегда оказались незаменимые в таких случаях журналисты Лайф.ру, и даже стрим-трансляция с места происшествия была организована. Однако засняты на ней исключительно машины, мчащиеся к месту происшествия и оцепление здания, но не сами события, происходившие внутри здания. Хотя сейчас почти в каждом ОВД стоят видеокамеры, что же тогда говорить об УФСБ? Тем не менее, записи с места происшествия не продемонстрировано, якобы нападавший убит, с ним вместе убит еще один посетитель приемной ФСБ и, как сообщается, один его сотрудник. Проверить все это, естественно, не представляется никакой возможности, а веры российским спецслужбам у думающих людей уже давно нет.

Итого, имеем картинку активизации в стране терроризма и борьбы с ним - и все это на фоне акций протеста, начавшихся в России в последнее время.

Как говорит в таких случаях главный пропагандист Кремля, "случайность? не думаю..."