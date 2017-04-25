Россиянин занял второе место на международном конкурсе Корана

В Каире завершился 24-ый международный конкурс чтецов Корана. В соревновании приняли участие конкурсанты из 40 стран. Россию представлял молодой Коран-хафиз из Тульской области Айемуддин Фархудинов.

Айемуддин продемонстрировал прекрасное чтение Корана и занял второе место.

Молодой Коран-хафиз начал учить Коран в возрасте 6 лет. Спустя всего четыре года усердной работы над заучиванием Корана он стал хафизом.

Это не единственный зарубежный конкурс, в котором принял участие Фахрутдинов. В возрасте 15 лет Айемуддин уже участвовал в подобных соревнованиях в Судане, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах. Стоит отметить, что помимо самого текста Айемуддин знает номера сур, аятов, а также номер страниц, на которых тот или иной аят расположен.