Китай запретил исламские имена уйгурам

Китайские власти продолжают изощряться в введении запретительных мер в отношении мусульман-уйгуров. На этот раз, запрет коснулся и детей. Так, власти Синьцзян-Уйгурского автономного района ввели закон, запрещающий родителям давать своим детям исламские имена.

Сообщается, что местные власти уже подготовили список запретных имен, в частности, к таким относятся имена Ислам, Мекка.

В случае, если родители будут настаивать на даче исламского имени своему новорожденному ребенку, то ему будет отказано в государственном здравоохранении и образовании.

Напомним, ранее Китай запретил мусульманам оккупированного Уйгуристана длинные бороды, обязал установить GPS-навигаторы на автомобили, чтобы силовые ведомства могли следить за их передвижением.