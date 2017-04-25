Йемен: каждые 10 минут умирает ребенок до 5 лет

В Йемене зафиксирована очень высокая смертность среди детей. В стране каждые 10 минут погибает один ребенок в возрасте младше пяти лет. Такие данные приводит Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

«В Йемене продолжается один из самых крупных гуманитарных кризисов. Две трети населения страны, или около 19 миллионов человек, нуждается в защите и гуманитарной помощи», - говорится в сообщении.

Также в стране высокий уровень бедности среди населения. Организация приводит данные о том, что более 10 миллионов человек в Йемене живут за чертой бедности и не меньше восьми миллионов не имеют доступа к питьевой воде.

«Ранее ООН уже призывала оказать Йемену гуманитарную помощь на 2,1 миллиона долларов, чтобы удовлетворить насущные потребности миллионов человек. Но до настоящего времени собрано только 15 процентов необходимых средств», - говорится в сообщении УКГВ ООН.