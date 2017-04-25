Мечеть - зло для министра обороны Казахстана?

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков заверил депутатов казахзстанского парламента Мажилис в том, что во время службы в армии солдаты-срочники не посещают мечеть.

"Среди нас нет людей, которые ходят в мечеть или еще что-то делают. Солдаты призываются в армию на год. Этот год он проводит в казарме и на военных учениях. На другое времени нет", - сказал Жасузаков.

Что значит "еще что-то делают", не совсем понятно. Может быть, министр имел в виду выполнение пятикратного намаза во время службы? С таким отношением к посещению мечети и его запрет будет представляться вполне логичным.

Напомним в этой связи наш недавний комментарий, посвященный высказываниям главы астанинского режима Нурсултана Назарбаева о необходимости законодательного запрета длинных бород и черных одежд в республике. Тогда мы выразили опасение, что дело может не ограничиться какими-то факультативными положениями религиозной практики (так, хиджаб можно носить и других цветов, а бороде придавать форму), а распространиться и на обязательные положения Ислама.

Приведенное выше высказывание министра, который, судя по всему, рассматривает как зло посещение военнослужащими мечетей, тому наглядное подтверждение. Меж тем, в соседней России полковые церкви построены уже чуть ли ни во всех воинских частях, солдат загоняют в них зачастую насильно, а на строю "святой водой" попы окропляют служащих, независимо от их желания и отношения религии.

В этой связи зададим казахстанскому министру вопрос - в случае возможного стокновения, какая армия возьмет верх - та, где ее служащие относятся к жизни и смерти через призму религии, или армия атеистов, которую, похоже, хочет создать Жасузаков?