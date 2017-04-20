Проведут ли мусульмане Казахстана красную черту перед Назарбаевым?

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев собрал руководителей Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), чтобы высказать им свое недовольство теми формами, в которых протекает возвращение казахов к Исламу, и заручиться их поддержкой в борьбе с ними. В частности, как выяснилось, Назарбаеву не нравятся бороды и женские черные одеяния.

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне", - заявил Назарбаев.

Что же именно собирается законодательно запретить Назарбаев? Любую одежду черного цвета? Закрытие лиц? Растительность на мужских лицах больше трехдневной щетины? Этого он пока не пояснил.

К сожалению, не сообщается и о том, как на эти высказывания отреагировали имамы, которые, по идее, должны защищать религию от нападок, в том числе со стороны правителей, помня о хадисе "лучший джихад - это слово правды, брошенное в лицо тирану".

Конечно, можно утешать себя надеждой на то, что провозглашенная Назарбаевым борьба коснется таких вещей, которые необязательны в религии - именно черных одеяний, именно закрытия лица, только длинных бород и нарочито-экзотических для Казахстана одежд. Да, теоретически, с учетом приоритетов дау'ата, можно пожертвовать этими необязательными аспектами Ислама, чтобы вывести из под удара обязательные - одежду закрывающую обязательный аурат, хиджабы, бороду как таковую.

Однако на чем основаны такие надежды? Из речи Назарбаева вполне можно сделать вывод, что та грань, которую рисуют себе мусульмане-оптимисты, существует исключительно в их головах, в то время, как секуляристы никаких границ соблюдать не собираются. В пользу этого, например, говорит следующее заявление Назарбаева: "Истинный мусульманин не познается по одежде, его отличие заключается во внутренней вере. Если в сердце человека присутствует любовь, то значит, у него есть вера".

Ничего не напоминает, нет? Например, что "вера должна быть в душе, а намаз по пять раз в день - это уже фанатизм" и т.п. заявления исламофобов из числа потомков мусульман?

В общем, чтобы, начавшись с черных одежд и длинных бород, закономерно не закончилось бы этим, те, кто претендуют представлять Ислам среди казахов, должны были бы сами провести эту грань или, как говорят сейчас, "красную линию", пересекать которую мусульмане не позволят. Да, есть вещи желательные в религии, которые при других обстоятельствах (места и времени), могут перестать быть таковыми, и которыми можно пожертвовать в интересах единства мусульман данной местности и планомерного возрождения Ислама. Но есть вещи обязательные или однозначно запрещенные, оставление или совершение которых для простых мусульман будет большим грехом, а одобрение этого, особенно со стороны людей исламского знания и статуса - ничем иным как предательством религии и отступничеством от нее.