Московскому имаму запросили 3,5 года тюрьмы

Бывшему имаму московской мечети «Ярдям» Махмуду Велитову грозит до 3,5 лет лишении свободы. Именно такой срок гособвинение просит назначить имаму. Об этом заявила прокурор в Московском окружном военном суде, где проходят прения сторон по делу.

Напомним, имама обвиняют в публичном оправдании терроризма. В основу обвинения легла видеозапись, на которой запечатлено одно из выступлений Велитова. В ней он сообщает о расстрелянном неизвестными лицами Абдулле Гаппаеве прямо возле своего дома. По версии следствия, последний мог принадлежать к организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

Свою вину Велитов не признает, а его адвокат Дагир Хасавов настаивает на том, чтобы экспертизу видеозаписи проводили компетентные в исламе лица.

Следующее заседание назначено на 26 апреля. На нем обвиняемый имам и его адвокат Дагир Хасавов выступят с заключительной речью. Возможно, в этот же день судья огласит приговор.