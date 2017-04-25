Асад опять ударил по Хан Шейхуну

Агентство «Анадолу» сообщает о новом авиаударе режима Асада по городу Хан Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб. В результате, погибли шесть мирных жителей, в том числе один ребенок, 10 человек получили ранения.

Удар пришелся на городской рынок. На месте ведутся спасательные работы.

Напомним, 4 апреля асадитские военные самолеты сбросили на Хан Шейхун бомбы с отравляющим газом зарин. Погибло не менее 100 человек, пострадали около 500 человек.

Также военная авиация асадитского режима нанесла авиаудары по району Хула в провинции Хомс в центральной части Сирии, в результате чего погибли пять мирных жителей и 15 получили ранения.