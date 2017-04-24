В Душанбе представили золотой мусхаф Корана

В Душанбе представили уникальный экземпляр мусхафа Корана. Находится он в Национальной библиотеке Таджикистана.

Исключительной особенностью данного экземпляра является то, что его первые две и последние две страницы украшены золотой росписью. По стилю написания эксперты относят мусхаф к 16 веку. Написан он на 570 страницах.

В настоящее время в библиотеке хранятся также 15 рукописных экземпляров священного Корана, каждый из которых имеет свою историю и расписные узоры. Об этом сообщили специалисты в Национальной библиотеке Таджикистана.