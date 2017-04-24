Мусульманам удалось вернуть старинную мечеть

Арбитражный суд Волгоградской области признал право собственности на мечеть в посёлке Малые Чапурники (Светлоярский район) за местной организацией мусульман «Махалля». Иск подавал местный муфтият к сельским и районным администрациям. В остальной части требований – о признании права на земельный участок – религиозной организации было отказано.

Муфтий Волгоградской области Ильяс Биктимиров обратился к властям с просьбой помочь вернуть РДУМу два здания в Волгограде. После революции два здания мечети передали в пользования местным властям. Сейчас в них располагается военкомат и автошкола.



Оба здания строил купец Амирханов, но в 30-х годах прошлого века их передали государству.

Татарский поселок Малые Чапурники основан в XVII веке казанскими татарами. Возраст одной из мечетей насчитывает более 250 лет.