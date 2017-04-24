Король КСА назначил своего сына послом в США

Послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах Америки назначен сын короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Им стал принц Халед ибн Салман ибн Абдуль-Азиз.

Об этом сообщило официальное агентство Саудовской Аравии. Сын короля КСА на этом посту заменит принца Абдаллу бен Фейсала бин Тюрки.

Стоит отметить, что это не единственное назначение короля Саудовской Аравии. На прошедших выходных он заменил Аделя аль-Торайфи на посту министра информации бывшим послом в Германии Аввадом бен Аль-Аввадом, снял с должности главу министерства по делам государственной службы Халеда аль-Арджа и командующего армии, создал центр национальной безопасности и назначил нового главу генерального инвестиционного управления страны (SAGIA).