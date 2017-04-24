Джума в Перми закончилась оцеплением мечети

Как уже стало недоброй традицией, джума-намаз для прихожан российских мечетей заканчивается неприятной встречей с силовыми структурами. Обычно мечеть оцепляют, оставляют только один выход и начинают так называемую «проверку документов».

На этот раз, проверке были подвергнуты прихожане Соборной мечети Перми.

Как сообщают очевидцы, мечеть была оцеплена бойцами Росгвардии, ФСБ и ОМОН. После завершения пятничного намаза силовики в масках выводили мусульман из мечети и досматривали их документы. Сообщается, что есть задержанные иностранные граждане.

Неожиданный налет силовиков возмутил прихожан мечети.