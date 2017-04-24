Россия сбросила вакуумные бомбы на Идлиб

Российская авиация сбросила на Идлиб вакуумные бомбы. В результате авиаударов по району Джиср Аш-Шугур погибли семь мирных жителей, в том числе, один ребенок. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя сил гражданской обороны Мустафу Ахмета.

Ахмет рассказал, что удар пришелся на населенные пункты провинции. Авиаудар нанесен ущерб многим жилым домам.

Все раненые были доставлены в полевые госпитали. На место трагедии прибыли поисково-спасательные отряды.

Напомним, ранее Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии, который осуждает использование химического оружия в стране.