Теракт в Хабаровске: кто врет - ФСБ или ИГИЛ?

История с расстрелом 21 апреля приемной ФСБ в Хабаровске начинает запутываться не меньше, чем история со взрывом метро в Санкт-Петербурге.

Напомним, что сразу же после теракта ФСБ слило своему пропагандистскому каналу Лайф.ру информацию о том, что расстрелявший их сотрудников 18-летний Антон Конев якобы год назад принял Ислам.

Впрочем, очень быстро ФСБ о своей первоначальной версии забыло - когда обнаружилась страница Конева Вконтакте, наглядно свидетельствующая о его нацистско-языческих взглядах до самого последнего момента, без всякого намека на Ислам.

О том, что хабаровского стрелка решили не притягивать за уши к Исламу говорит и статья профессионального пропагандиста-исламофоба, ныне с того же Лайф.ру, Владислава Мальцева, который не стал представлять Конева в своем любимом амплуа "исламского террориста", а показал его как нациста.

Но самое смешное заключается в том, что уже когда стало ясно, что атаковал ФСБ в Хабаровске, скорее всего, правый радикал-язычник, и от "исламского следа" отказались даже спецслужбы, ответственность за произошедшее взял на себя безотказный ИГИЛ (запрещенный в России, но очень выгодный ее властям и спецслужбам).

Так кто же держит свое аудиторию за дураков - запрещенный ИГИЛ или пока разрешенное ФСБ?

Пока неясно, но уже очевидно, что освещение последним всей этой истории содержит в себе ряд нестыковок.

Во-первых, изначально было сказано, что Конев явился в приемную ФСБ по договоренности с его сотрудниками, чтобы сдать неких экстремистов. Но при этом встречать его, "русского нациста, принявшего Ислам", вышел почему-то переводчик с азербайджанского...

Во-вторых, уже 22 апреля было объявлено об еще одной перестрелке - якобы по фактическому месту жительства Конева, к которому приехали бойцы СОБР, коих там обстреляли через дверь. При этом, ни кто их обстрелял, ни что в итоге случилось с этим загадочным человеком, "Комсомольская Правда", написавшая об этом со слов силовиков, рассказывать не стала.

В общем, налицо еще один теракт, покрытый туманом, причем, туманом, судя по всему, нагнанным специально.