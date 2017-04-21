Хаменеи не пустил Ахмадинежада на выборы

(На фото - Али Хаменеи и Махмуд Ахмадинежад)

Бывший президент Ирана, достаточно популярный в определенных кругах иранского общества Махмуд Ахмадинежад не был допущен до предстоящих в этой стране президентских выборов. Соответствующее решение принял т.н. "Совет стражей Исламской революции".

Оказывается, ранее глава рафидитского государства Али Хаменеи "рекомендовал" Ахмадинежаду не учавствовать в выборах, но тот его не послушал, и как следствие от выборов отстранен. В чем тогда заключается их суть, понять, наверное, могут только шииты...

Также занимательно, что на выборы допущен нынешний президент Ирана Хасан Роухани, который считается оппонентом консерватора Хаменеи и представляет иранских либералов. Чем в таком случае главного "аятоллу" так разозлил Ахмадинежад, для нас остается загадкой.