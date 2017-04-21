России не удалось оспорить доказанную химатаку в Сирии

На днях эксперты из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) подтвердили факт использования отравляющего газа зарин или его аналога 4 апреля в Идлибе. Однако, Россия и Иран решили оспорить это и попросили пересмотреть уже принятое решение.

На предложение Москвы и Тегерана исполнительный совет Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) вынес отрицательное решение большинством голосов.

Доказательства использования зарина или его аналога в атаке городаХан Шейхун были получены после проведения необходимых анализов.

Напомним, что 4 апреля в городе Хан Шейхун в провинции Идлиб асадитские самолеты сбросили бомбы с отравляющим газом. Погибло по некоторым данным до 100 человек, более 200 получили ранения.