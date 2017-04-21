Караулову отправили на зону

Варвару Караулову, которую обвинили в попытке примкнуть к запрещенной на территории РФ группировке «Исламское государство», этапировали в колонию для отбывания назначенного срока. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Напомним, 22 декабря прошлого года Варвара Караулова была приговорена военным судом к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В ходе рассмотрения уголовного Караулова отказалась от признательных показаний, которые ранее дала следствию. Она заявила, что признала вину из-за «уговоров» следствия и государственного защитника и, что сотрудники СК, записав ее слова, исказили их.