Иудейские деятели в главной антиисламской партии Германии

(На фото - Вольфганг Фуль)

В списках кандидатов в депутаты от исламофобской и правоэкстремистской партии "Альтернатива для Германии", ощутимо представлены деятели иудейской общины этой страны.

Так, в одной только земле Баден-Вюртемберг из 38 кандидатов партии в парламент 4 являются открытыми евреями. Один из них - Вольфганг Фуль, в прошлом член директората Центрального совета евреев Германии. Он также был организатором строительства синагоги в городе Лёррах.

При этом Фуль, строивший синагогу и ходящий в еврейской кипе, идет на выборы от партии, призывающей к запрету хиджабов и строительства мечетей. Он также считает, что Германия не должна принимать мигрантов из мусульманских стран и предоставлять им политическое убежище, так как они несут с собой "антисемитские идеи".

Фуль, видимо, позабыл, что относительно недавно схожие силы в Германии имели такие же взгляды в отношении проживающих в ней евреев, и чем это для них закончилось, известно...

Впрочем, возможно, что такие как он руководствуются по отношению к мусульманам в Германии принципом "умри ты сегодня, а я завтра".