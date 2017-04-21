Скандальный Бердиев переизбран на новый срок

В Пятигорске переизбрали главу Координационного центра мусульман Северного Кавказа. По этому случае состоялся съезд глав муфтиятов северокавказских республик.

Главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа переизбран Исмаил Бердиев. Об этом рассказали в пресс-службе Духовного управления мусульман Ставропольского края.

За кандидатуру Исмаила Бердиева проголосовали единогласно.

Председателем Исполкома КЦ МСК избран муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов.

Присутствующие также подписали договор о взаимодействии с Духовным управлением мусульман Абхазии.

Бердиев стал фигурантом скандала после того, как неоднозначно заявил о необходимости женского обрезания