Общество

Скандальный Бердиев переизбран на новый срок

21 апреля в 12:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Пятигорске переизбрали главу Координационного центра мусульман Северного Кавказа. По этому случае состоялся съезд глав муфтиятов северокавказских республик. 

Главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа переизбран Исмаил Бердиев. Об этом рассказали в  пресс-службе Духовного управления мусульман Ставропольского края.

За кандидатуру Исмаила Бердиева проголосовали единогласно. 

Председателем Исполкома КЦ МСК избран муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов.

Присутствующие также подписали договор о взаимодействии с Духовным управлением мусульман Абхазии.  

Бердиев стал фигурантом скандала после того, как неоднозначно заявил о необходимости женского обрезания

Автор: Нуруль Иман
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