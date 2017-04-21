Асадиты прячутся от США за спину русских авиабаз

После удара США по авиабазе Шайрат в Сирии Асад начал перебрасывать большую часть своих боевых самолетов ближе к российской авиабазе Хмеймим. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Согласно информации собеседников издания, перемещение авиации началось вскоре после ракетного удара США по аэродрому Шайрат, который произошел в ночь на 7 апреля.

Военная авиация перекинута на базу в районе международного аэропорта имени Басиля Аль-Асада, старшего брата Башара Асада. В той же провинции Латакия расположена российская база Хмеймим.

Как предполагают источники CNN и ABC News, новое место базирования выбрано для защиты боевых самолетов от возможных новых авиаударов США.