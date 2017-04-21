В Татарстане осудили мусульман из «Джамаат Таблиг»

В Татарстане вынесли обвинительный приговор группе мусульман. Суд проходил в Набережных Челнах в четверг. Городской суд признал девятерых мусульман виновными в экстремистской деятельности в составе организации «Джамаат Таблиг» (запрещена в России).

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, что в октябре 2016 года в Казани, Набережных Челнах , Альметьевске, Азнакаево прошли обыски по 39 адресам, в результате которых арестовали девять человек.