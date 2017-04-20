В Германии вандалы осквернили мечеть

В Германии вандалы изрисовали турецкую мечеть. Инцидент произошел в городе Лейпциг.

Нападению подверглась мечеть Эйюпа Султана. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на имама мечети Исмаила Озгана.

«Вандалы исписали стены мечети черной аэрозольной краской. Эти надписи оскорбляют чувства верующих. Они также повредили новые таблицы у входа в мечеть. Когда я пришел в мечеть, краска еще не высохла. По всей видимости, инцидент произошел под утро», - сказал Озган.

Имам заявил в полицию, и в связи с инцидентом проводится расследование. Будут изучаться записи с камер видеонаблюдения.